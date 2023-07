Aigle-Le Sepey (VD): Un accident coûte la vie à un motard sur la route du Col des Mosses

La route du Col des Mosses est tristement célèbre, appréciée des usagers de la route aimant les virages serrés et les pointes de vitesse. Le tronçon entre Aigle et Le Sépey a ce mardi été le théâtre d’un événement dramatique sur ces lacets: une collision s’est produite vers 11h entre un motard et un bus, causant la mort du chauffeur de deux-roues.