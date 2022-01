Lucerne : Un accident de bus perturbe le trafic matinal

Un choc entre une voiture et un bus articulé, vendredi matin, en ville de Lucerne, a provoqué des bouchons. Personne n’a été blessé.

Ce vendredi, peu après 6h15, le chauffeur d’un bus articulé circulait sur la Pilatusstrasse, en direction de la gare. Au même moment, un automobiliste arrivait du Seebrücke, via la place de la Gare, et avait l’intention de se diriger vers la rue Centrale. Une collision s’est alors produite entre les deux véhicules. Selon les premières constatations, personne n’a été blessé dans l’accident. Les passagers du bus ont pour la plupart quitté les lieux avant l’arrivée de la police. La voiture de tourisme n’était plus en état de rouler et a dû être évacuée. L’accident a causé des dommages matériels pour près de 30’000 francs. L’accident a fortement perturbé le trafic matinal.