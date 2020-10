Talia Ryder«Un accident de grossesse n’est pas une faute»

Talia Ryder, 18 ans, est à l’affiche du film «Never, rarely, sometimes, always», qui parle de la détresse d’une ado, après une grossesse non désirée.

J’ai fêté mes 18 ans le 16 août 2020. J’ai grandi à Buffalo aux États-Unis, près des chutes du Niagara et de la frontière avec le Canada. La danse est ma passion depuis l’enfance et je prenais 20 heures de cours par semaine. Il y a six ans, ma maman a commencé à m’emmener à New York pour des stages intensifs et j’ai passé une audition pour la comédie musicale «Matilda». J’ai été engagée et ce film est mon premier vrai job d’actrice.