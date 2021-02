Une automobiliste qui circulait sur la route de la Gruyère s’est déportée et a percuté un premier véhicules qui arrivait en sens inverse. La voiture a ensuite continué sa route pour entrer en collision avec un second véhicule. Les trois conducteurs, âgés de respectivement 64, 38 et 45 ans ont été transportés par ambulance vers un hôpital.