Espagne : Un accident entre deux trains fait 150 blessés légers

Une collision entre deux trains a fait 150 blessés légers et cinq autres «modérément» blessés, dans la banlieue de Barcelone mercredi.

Plus de 150 personnes ont été légèrement blessées mercredi matin dans la banlieue de Barcelone lorsqu’un train se dirigeant vers cette ville a percuté l’arrière d’un autre train, ont indiqué les services d’urgence et la compagnie ferroviaire espagnole. Une porte-parole des services d’urgence a annoncé que 150 passagers avaient été «légèrement blessés», et cinq autres «modérément».