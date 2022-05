Argovie : Accident mortel à Küttigen

Un automobiliste est entré en collision, tôt samedi matin sur la Staffeleggstrasse, frontalement avec le portail d’un tunnel. Le conducteur n’a pas survécu.

La police municipale d'Aarau, la police cantonale argovienne, une ambulance et les pompiers de Küttigen et d'Aarau ont été immédiatement déployés sur place. Les soldats du feu ont ensuite pu circonscrire le sinistre mais c’était malheureusement trop tard pour le conducteur.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident et l’identité de la victime. Le tunnel du Horental est resté fermé pendant plusieurs heures dans les deux sens pour nettoyer la chaussée. Une déviation avait mise en place.