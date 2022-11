Un accident spectaculaire implique deux camions

«Sous l’effet du choc, le véhicule fautif se renversait et terminait sur le flanc, une cinquantaine de mètres plus loin», précise la police jurassienne. Choqué, le conducteur a été pris en charge par une ambulance et acheminé à l’hôpital de Delémont.

L’autoroute A16 a été fermée pendant deux heures. D’importants moyens ont été engagés, notamment le Centre de renforts d’incendie et de secours de Porrentruy et le service des Ponts et Chaussées. La police cantonale et la police municipale de Porrentruy se sont rendues sur place pour les besoins du constat.