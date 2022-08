Un accident sur les montagnes russes de Legoland fait plus de 30 blessés

Legoland, Allemagne : Un accident de montagnes russes fait plus de 30 blessés, dont un grave

Trente et une personnes ont été blessées jeudi, dont une grièvement, dans un accident de montagnes russes dans le parc d’attractions de Legoland, en Allemagne.

Selon la police bavaroise, deux petits trains pouvant transporter jusqu’à 20 personnes sont entrés en collision alors que le premier train était à l’arrêt et que le second n’a pas suffisamment freiné «pour une raison indéterminée» et l’a percuté.