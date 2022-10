Pénurie de gaz : Un accord de solidarité avec l’Allemagne «n’est pas en vue»

En mai dernier à Davos, les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga et le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, avaient annoncé la négociation d’un accord de solidarité commun en cas de pénurie de gaz cet hiver. Mais quelques mois plus tard, la situation a changé. En effet, le Ministère allemand de l’économie affirme dans le «Tages-Anzeiger» qu’«un accord bilatéral qui obligerait l’Allemagne et la Suisse à être solidaires en cas d’urgence gazière n’est pas en vue».