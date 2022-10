Canada : Un accord d’indemnisation d’enfants autochtones rejeté

L’accord d’indemnisation le plus important de l’histoire du Canada, estimé à 29,5 milliards de francs, a été rejeté mardi par un tribunal canadien.

Un tribunal du Canada a rejeté mardi un accord historique selon lequel Ottawa devait verser 40 milliards de dollars canadiens (équivalent à près de 29,5 milliards de francs suisses) pour à la fois indemniser les enfants autochtones et leurs familles victimes de discrimination par le système de protection de l’enfance, et réformer ce dernier.

«Décevant»

C’était l’accord d’indemnisation le plus important de l’histoire du Canada. Son rejet par le Tribunal canadien des droits de la personne «est décevant pour beaucoup de membres des Premières Nations», a déclaré devant la presse à Ottawa la ministre des Services aux autochtones, Patty Hajdu.

La moitié du montant de l’accord devait servir à compenser les enfants autochtones dont la garde avait été retirée à leurs parents et qui avaient été placés dans le système de protection de l’enfance, tandis que l’autre moitié devait permettre de réformer ce système durant les cinq prochaines années.

Pour certains dirigeants des Premières Nations, la décision du tribunal ne fera que retarder ces réformes et l’indemnisation de près de 300’000 enfants et leurs familles. Bien qu’ils représentent moins de 8% des enfants de moins de 14 ans au Canada, les enfants autochtones constituaient plus de la moitié de ceux placés dans le système de protection de l’enfance, selon un recensement de 2016.