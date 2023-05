Nagorny Karabakh: Un accord est «en vue» entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

«J’espère qu’elles ressentent, et je crois que oui, qu’un accord est en vue, à portée de main», a-t-il ajouté en soulignant que «le rythme des négociations et les fondations posées» laissent envisager de conclure un accord de paix ultérieurement. «Le dernier kilomètre d’un marathon est toujours le plus difficile. On le sait tous», a-t-il encore dit en promettant le soutien continu des États-Unis pour «franchir la ligne d’arrivée».