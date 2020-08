Accord historique sur le logement à Genève, révèle Léman Bleu. A l’exception de l’UDC et d’Ensemble à gauche, tous les partis gouvernementaux et le conseiller d’Etat Antonio Hodgers, chargé du département du territoire, se sont entendus sur les proportions et types d’habitations qui vont se construire à l’avenir sur les zones de développement. Un tiers d’entre elles sera des logements d’utilité publique (LUP), dont la moitié seront des HBM (habitations bon marché). Un deuxième tiers sera dévolu des appartements locatif à loyer libre pour la classe moyenne. Enfin, le dernier tiers sera laissé au libre choix des promoteurs, dont une majorité sera en PPE (propriété par étage). La modification de la loi devrait être soumise au Grand Conseil vendredi. En conséquence de cet accord, le référendum de l’Asloca, qui réclamait une hausse de la part de logements sociaux par rapport à la loi actuelle, n’aura pas lieu. Le peuple aurait dû voter le 7 mars 2021, rappelle la chaîne de télévision genevoise.