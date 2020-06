Coronavirus

Des pays européens signent un accord pour 300 millions de doses de vaccin

L’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont signé un contrat d’achats anticipés avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca afin de garantir un approvisionnement pour l’Union européenne de 300 millions de doses d’un éventuel vaccin contre le Covid-19.

Accès privilégié

Cet engagement donnerait le droit aux États membres d’acheter un certain nombre de doses à un certain prix une fois le vaccin disponible, en contrepartie du risque pris en matière d’investissements.

Les principaux groupes pharmaceutiques sont engagés dans une course pour développer un vaccin contre le coronavirus, qui a jusqu’à présent fait plus de 417’000 morts et infecté plus de 7,4 millions de personnes dans le monde.