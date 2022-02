Israël : Un accord sur le nucléaire iranien serait «imminent», assure Bennett

Selon le Premier ministre israélien, les négociations qui ont repris fin novembre sont sur le point de se conclure par un nouvel accord plus fragile que le précédent.

Depuis que Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, Washington et Téhéran se livrent à une partie d’échecs, chacun essayant d’avoir un coup d’avance sur son adversaire.

Allié des États-Unis et ennemi juré de l’Iran, Israël considère Téhéran et son programme nucléaire comme une menace à sa sécurité et celle du Moyen-Orient. L’État hébreu était opposé à l’accord de 2015, car selon lui la levée des sanctions contre la République islamique prévue dans le texte lui permettait de s’armer davantage.