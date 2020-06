Coronavirus

Un accord sur le plan de relance de l’UE espéré en juillet

La secrétaire d’État française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin a déclaré ce jeudi que Paris souhaite trouver rapidement un accord pour le fonds de relance européen de 800 milliards de francs. Le plan le plus onéreux de l’histoire de la Commission va provoquer des «négociations difficiles», selon elle.

«Il y a une obligation de résultat sur le calendrier, Mme Merkel (la chancelière allemande, ndlr) est très consciente que la présidence allemande de l’UE doit commencer par un accord dès le mois de juillet sinon on va être totalement décalé», a-t-elle lancé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat.

«Si le fonds de relance n’est pas disponible pour la relance, si nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord en juillet, là on aura un problème», a-t-elle martelé.

Faire face à la crise

Ce plan, le plus onéreux de son histoire et qui requiert l’unanimité des 27, a aussitôt déclenché des critiques de la part des pays observant une politique de rigueur financière, qualifiés de «frugaux» (Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark).