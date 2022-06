Haute-Sorne (JU) : Un accord trouvé pour lancer le projet de géothermie profonde

Le projet très controversé de géothermie de Haute-Sorne pourra aller de l’avant. Des garanties de sécurité ont été inscrites dans une convention, indiquent le Canton du Jura et ses partenaires.

Après un stand-by de plusieurs années, le forage prévu non loin de Bassecourt devrait pouvoir aller de l’avant. Le Canton du Jura a annoncé la signature d’un accord contenant un cadre plus strict en termes de risques. Le projet suscite depuis ses balbutiements des inquiétudes sur les conséquences sismiques d’un tel forage. La convention contient donc des mesures de suivi et d’amélioration des connaissances du sous-sol, une meilleure surveillance sismique, une facilitation de déclaration d’éventuels dommages et la planification de la mise hors service de l’infrastructure après usage.