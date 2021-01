Alors que les cafés-restaurants et autres commerces ont dû rester fermés à cause de la pandémie, sans oublier les températures qui ont drastiquement baissé ces derniers jours, Caritas Vaud a décidé d’ouvrir un accueil de jour provisoire à Yverdon-les-Bains (VD) dès le 27 janvier. Le projet a vu le jour grâce au soutien financier de la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud (DGCS), ainsi qu’à l’engagement de la Ville d’Yverdon-les-Bains et à son service Jeunesse et Cohésion Sociale (JECOS).