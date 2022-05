Accident d’un Boeing : Un acte délibéré depuis le cockpit évoqué pour le crash en Chine

Un Boeing de la compagnie China Eastern s’était écrasé le 21 mars en Chine après une chute inexpliquée de plusieurs milliers de mètres en quelques minutes.

L’avion de la compagnie China Eastern, reliant les villes de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud), s’était écrasé dans un flanc de montagne le 21 mars dans la région autonome chinoise du Guangxi (sud) après une chute inexpliquée de plusieurs milliers de mètres en à peine quelques minutes.

Contrôle de l’information

Dans son communiqué, fin avril, la CAAC assurait que les qualifications de l’équipage et du personnel d’entretien de l’appareil étaient «en règle» ainsi que le certificat de navigabilité de l’avion. La compagnie China Eastern avait auparavant affirmé que le pilote et les deux copilotes ne faisaient l’objet d’aucun soupçon.

Acte rare

D’après le quotidien, les autorités américaines tournent plutôt leur attention vers les actions d’un pilote, avec également la possibilité qu’une tierce personne soit entrée dans le cockpit. Des experts aéronautiques se sont montrés perplexes sur les causes de l’accident, soulignant que ce modèle d’avion est réputé pour sa fiabilité. Certains experts interrogés par l’AFP ont spéculé sur un possible suicide ou acte délibéré de sabotage.

Le crash de l’avion, un Airbus A320, avait provoqué la mort des 144 passagers et des six membres de l’équipage. L’Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) avait par la suite préconisé un meilleur suivi médical des pilotes, notamment par le biais d’examens psychologiques et toxicologiques renforcés.