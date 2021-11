9-1-1: il refuse le vaccin et doit quitter la série

États-Unis : Un acteur de «9-1-1» refuse le vaccin et doit quitter la série

Rockmond Dunbar ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19 et cela lui a coûté sa place dans le feuilleton créé par Ryan Murphy et Brad Falchhuk.

«En tant qu’homme qui a la foi, je me réjouis de découvrir ce que le futur me réserve. J’ai apprécié les cinq dernières saisons avec ces acteurs et cette équipe formidables et je chérirai le temps que j’ai eu la chance de passer dans cette série. Je ne souhaite que le meilleur à tout le monde», a fait savoir l’Américain.