Suisse romande : Un acteur de la culture sur quatre vit une situation «grave»

La pandémie frappe durement le secteur culturel romand. Pour la première fois, des chiffres révèlent l’ampleur de la crise. Sa Task Force lance des pistes pour améliorer la situation.

Un quart des acteurs et entreprises culturelles romandes se trouve dans une situation financière grave en raison de la pandémie de coronavirus, annonce la Task Force Culture romande, mardi, dans un communiqué. Et ceci malgré les mesures de soutien en faveur de ce secteur. «C’est à une possible disparition d’une grande partie du secteur culturel romand que nous assistons», alerte le regroupement de faîtières et d’associations professionnelles dans le domaine de la culture.

Pour parvenir à ces conclusions, la Task Force a mené un sondage auprès de 513 personnes et 270 entreprises du secteur culturel romand entre mi-décembre 2020 et fin-janvier 2021. Et les chiffres sont «alarmants» souligne-t-elle. En effet, une entreprise sur quatre est dans une situation grave ou catastrophique et près de la moitié des acteurs culturels disent vivre une situation financière difficile. En outre, 43% d’entre eux craignent de devoir quitter leur profession pour des raisons financières.

Lacunes pointées

Trois lacunes principales sont la cause de cette situation inquiétante, selon la Task Force. Elle met en avant le plafonnement des aides et des indemnités à 80% dans ce secteur où il n’y a pratiquement pas de réserves. Comment payer les 20% non couverts? «Un quart des entreprises n’ont toujours pas trouvé de solutions, un an après les premières fermetures», souligne-t-elle.

Elle critique aussi la complexité bureaucratique des démarches et la lenteur de leur traitement. «Dans la plupart des cas il a fallu entre deux et quatre mois pour obtenir une décision, puis un nouveau délai

pour toucher l’indemnisation», constate-t-elle. Enfin, elle pointe aussi une protection sociale inégale qui a contribué à ce que les indépendants soient frappés plus durement par la crise que les salariés.

Des pistes de solutions

Du coup, la Task Force préconise quatre solutions pour tenter d’améliorer la situation. Elle demande «un soutien à toute proposition visant à mettre sur pied une aide rapide et non bureaucratique sous forme d’indemnités forfaitaires». Elle souhaite par ailleurs que Berne permette aux cantons d’indemniser au-delà de 80% des pertes.

La Task Force réclame aussi la fin des inégalités de traitements «désormais criantes» via un plan de réouverture des lieux culturels pour «éviter un dépérissement irrémédiable de la culture romande», alerte-t-elle. «Sans ces perspectives, il n’y aura pas d’engagements et il ne servira alors à rien d’instaurer des mesures de compensation pour des annulations d’événements qui n’auront jamais eu lieu». Enfin, elle demande que les indépendants puissent s’assurer à titre facultatif» à l’assurance chômage.