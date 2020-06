Informatique

Un «acteur étatique» a lancé une cyberattaque en Australie

Les données personnelles des Australiens n’ont pas été dérobées et beaucoup d’attaques ont échoué, selon le Premier ministre Scott Morrison.

Un contentieux avec la Chine

Le gouvernement de Scott Morrison avait provoqué la colère de Pékin en appelant à une enquête internationale indépendante sur les origines de la pandémie de coronavirus, et en dénonçant une diplomatie chinoise agressive et malhonnête. La Chine a répliqué en déconseillant à ses ressortissants l’Australie comme destination pour le tourisme et les études, en menaçant d’autres représailles, et en condamnant un Australien à mort pour trafic de drogue.

Scott Morrison a dit vendredi avoir informé l’opposition de ces attaques informatiques «malveillantes», et exhorté les institutions et entreprises à «se protéger». Il n’a pas donné de détail technique, mais indiqué que les données personnelles des Australiens n’avaient pas été dérobées et que beaucoup d’attaques avaient échoué. «Nous encourageons les organisations, particulièrement celles de santé, d’infrastructures stratégiques et de services essentiels à recourir à des experts et à mettre en place des systèmes de défense techniques», a-t-il affirmé.