Un actif sur dix vivant à Annecy bosse à Genève

emploi : Un actif sur dix vivant à Annecy travaille à Genève

En 2018, 10% des 58’000 actifs en emploi établis à Annecy (F) travaillaient à Genève, a communiqué ce jeudi l’office cantonal de la statistique. Leur nombre a doublé depuis 2008, c’est-à-dire en dix ans, alors que le total de la population de la ville lacustre est resté stable. Les cadres et les professions intermédiaires y vivant sont proportionnellement plus souvent frontaliers (respectivement 16% et 12%) que les autres catégories de travailleurs.