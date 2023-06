Hippisme : Un activiste débarque sur la piste du Derby d’Epsom en pleine course

Un militant pour la défense des droits des animaux s’est introduit samedi sur la piste du Derby d’Epsom, célèbre course hippique près de Londres, qui avait à peine commencé, avant d’être arrêté par la police qui a procédé à plusieurs arrestations.

Le groupe de défense des droits des animaux Animal Rising avait appelé à perturber le très chic rendez-vous sportif, et ce malgré une injonction de justice interdisant notamment de pénétrer sur la piste.

Une femme a elle aussi tenté de s’introduire sur la piste mais a été arrêtée avant pouvoir franchir les barrières. Plus tôt dans la matinée, la police avait annoncé l’arrestation de 19 personnes aux alentours de la course «pour suspicion de complot en vue de commettre une nuisance publique et restent en garde à vue».