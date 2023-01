Thaïlande : Un activiste écope de 28 ans de prison pour lèse-majesté

Manifestations pour réclamer l’abolition de l’article 112

Le redoutable article 112 sur la lèse-majesté, l’un des plus sévères dans le monde de ce type, prévoit des peines de 3 à 15 ans de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation envers le roi et sa famille.

Depuis novembre 2020, selon l’association Thai Lawyers for Human Rights, plus de 200 protestataires ont été inculpés en vertu de l’article 112 qui n’avait plus été utilisé entre 2018 et 2020.