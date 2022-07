Hong Kong : Un activiste en phase terminale de cancer emprisonné

Un militant gravement malade a été incarcéré mardi, pour tentative de sédition, après avoir planifié une manifestation contre les JO d’hiver de Pékin.

Le juge Peter Law a estimé que cette affaire «grave» exigeait une peine dissuasive. L’activiste de longue date s’est montré provocant devant le tribunal, déclarant que «l’emprisonnement fait partie de (sa) vie». «Cela ne me dérange pas d’être un guerrier pour le mouvement démocratique, et cela ne me dérange pas d’être un martyr pour la démocratie et les droits de l’homme», a-t-il déclaré.