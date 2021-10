Etats-Unis – Un adepte de QAnon candidat au Congrès américain

États-Unis : Un adepte de QAnon candidat au Congrès américain

Ron Watkins, administrateur d’un site internet lié à QAnon, a annoncé jeudi qu’il se présentait comme candidat républicain au Congrès américain. Les élections auront lieu en 2022.

Getty Images via AFP

L’administrateur d’un site internet que beaucoup considèrent lié à la mouvance pro-Trump et complotiste QAnon s’est déclaré jeudi candidat républicain pour devenir représentant de l’Arizona au Congrès américain. Ron Watkins a annoncé dans une vidéo postée via Telegram jeudi qu’il tenterait d’obtenir un siège à la Chambre des représentants, actuellement occupé par un démocrate, aux élections qui auront lieu en 2022.

«Nous devons maintenant mener ce combat à Washington, pour voter contre tous les sales démocrates qui ont volé notre république.» Ron Watkins et son père Jim ont dirigé le forum controversé 8chan, aujourd’hui appelé 8kun, utilisé par l’extrême droite. En 2017, de mystérieux messages anonymes d’un certain «Q» y ont été publiés, évoquant diverses théories du complot.

Groupe surveillé par le FBI

Au fil des années, ce qui est devenu la mouvance QAnon a convaincu de plus en plus d’Américains, et le FBI a affirmé l’an dernier surveiller ce groupe d’extrême droite, considéré comme potentiellement dangereux.