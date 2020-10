Justice : Un adepte présumé de l’État islamique risque l’internement

Le Ministère public de la Confédération a demandé qu’un Irakien vivant en Suisse depuis 22 ans soit interné. Il est accusé de soutien à l’État islamique.

Le procès s’est tenu sur deux jours début septembre. Le MPC accuse le quinquagénaire d’avoir agi à de nombreuses reprises entre 2016 et 2017 depuis la Suisse pour le compte de l’organisation terroriste de l’État islamique (EI), notamment en montant un réseau et d’avoir incité son épouse au Liban à y commettre un attentat-suicide.

Protéger la société

Le MPC a requis 6 ans et 9 mois contre l’Irakien pour soutien à une organisation terroriste. Il a de plus exigé l’internement, le seul moyen à ses yeux de protéger la société de personnes comme lui.

Selon le procureur, il ne peut y avoir aucun doute sur son appartenance à Daech et son rôle de chef dans cette organisation. «Il a agi pour des raisons absolument répréhensibles», a dénoncé Kaspar Bünger. La brutalité des vidéos retrouvées chez lui dépassait toute imagination et portait clairement la signature de l’EI.

«Chats surinterprétés»

Pour la défense, les accusations du MPC ne tiennent pas. Ce dernier surinterprète certains des 26’000 messages sur internet, argue l’avocat Sascha Schürch. L’avocat a demandé que l’accusé soit acquitté des principaux chefs d’accusation, en particulier l’appartenance à l’EI et donc de la participation à une organisation criminelle. Il réclame une indemnité de plus de 200’000 francs pour plus de mille jours de détention injustifiés.