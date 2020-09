Paris : Un adjoint de Hidalgo accusé de harcèlement

Pierre Aidenbaum, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la Seine, est visé par des accusations de harcèlement sexuel portées par une collaboratrice. Il a démissionné.

«Rien de délictuel»

Dans un communiqué à l’AFP transmis par ses avocates, M. Aidenbaum affirme «avec force que cette relation n’avait strictement rien de délictuel» et demande à être entendu «le plus rapidement possible pour faire la parfaite démonstration de son innocence».