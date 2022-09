Football : Un adjoint de Lucien Favre accusé de comportement inapproprié

Lucien Favre et l’un de ses adjoints à Nice, Arjan Peco.

Dans cette nuit précédant la rencontre, Arjan Peco, adjoint de Lucien Favre, serait rentré tardivement à l’hôtel, selon des révélations du journal «L’Équipe». Et c’est à cet instant que l’ancien joueur d’Yverdon-Sport aurait eu un comportement inapproprié avec une réceptionniste de l’établissement. Cette dernière aurait l’intention de porter plainte.

Arjan Peco est l’assistant de l’entraîneur vaudois depuis qu’il est de retour à Nice, en début de saison. Les deux hommes s’étaient connus à Yverdon, à la fin du siècle dernier, quand Favre était à la barre et Peco joueur. Celui-ci a ensuite fait ses classes de coach à Bâle où il a entraîné les jeunes des M17 au M21, de 2014 à 2020. Au début de cette saison, il a été choisi par Lulu Favre pour être son assistant.

Le club et l’entraîneur vaudois ont appris la nouvelle tardivement et c’est pour cela que Peco était présent sur le banc dimanche et à l’entraînement mardi à Nice. Mais si l’affaire se révèle exacte, les sanctions ne devraient pas tarder. Selon «L’Équipe», le club dit collecter les faits pour mettre en place sa procédure.