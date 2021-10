États-Unis : Un ado aurait poignardé à mort sa sœur jumelle tout en dormant

Un jeune homme de 17 ans a tué sa sœur à coups de couteau, mercredi au Texas. Il assure s’être réveillé en pleine nuit avec l’arme du crime entre les mains.

Un épouvantable drame familial s’est déroulé mercredi dans une maison en banlieue de Houston (Texas). Appelés en urgence un peu avant 5h du matin, des policiers ont retrouvé une jeune femme de 17 ans étendue au sol, blessée à l’arme blanche. Son frère jumeau était en train d’essayer de la réanimer, en vain. Le décès de Meghan a été prononcé sur place. Les enquêteurs ont rapidement établi que Benjamin Elliott avait lui-même appelé la police et avoué avoir poignardé sa sœur. Au moment du drame, les parents des deux ados étaient en train de dormir.

Comme le veut la loi en vigueur au Texas, Benjamin a été mis en examen en tant qu’adulte. Il a été incarcéré et sa caution a été fixée à 100’000 dollars. Lors d’une audience préliminaire jeudi, Benjamin a donné une étrange version des faits, selon ABC 13. Le jeune homme a en effet assuré qu’il était endormi pendant les faits. Il a expliqué s’être réveillé entre 2h30 et 3h du matin dans la chambre de sa sœur, tenant un couteau contre sa gorge. Dès qu’il a réalisé ce qu’il était en train de faire, Benjamin a retiré l’arme et appelé la police, a-t-il raconté.