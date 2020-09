Omar Farouq se disputait avec un copain quand il a laissé échapper quelques grossièretés envers Allah. Le 10 août, un tribunal supérieur de la charia de l’État de Kano (nord-ouest) a condamné l’adolescent de 13 ans à 10 ans de prison pour blasphème. Depuis, l’avocat de l’enfant fait des pieds et des mains pour le tirer de ce mauvais pas.

Me Kola Alapinni a fait appel le 7 septembre, estimant que la sentence viole la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ainsi que la Constitution nigériane. L’avocat explique par ailleurs à CNN que lui et d’autres confrères travaillant sur cette affaire n’ont pas été autorisés à voir Omar depuis sa condamnation.

Une condamnation à mort pour blasphème le même jour

C’est un peu par hasard que Me Alapinni a eu connaissance de l’histoire du garçon. L’homme de loi travaillait sur le cas de Yahaya Sharif-Aminu, un chanteur condamné à mort pour avoir blasphémé contre le prophète Mahomet. «Nous avons découvert qu’ils avaient été condamnés le même jour, par le même juge, dans le même tribunal, pour blasphème et nous avons découvert que personne ne parlait d’Omar. Nous avons donc dû agir rapidement pour faire appel pour lui», explique Me Alapinni.

Selon l’avocat, la mère de l’adolescent s’est enfuie dans une ville voisine parce qu’elle était harcelée depuis l’arrestation d’Omar. «Tout le monde ici a peur de parler et vit dans la crainte de représailles», ajoute-t-il.