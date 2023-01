Un ado de 14 ans avait tiré le feu d’artifice incendiaire à Annecy

Annecy (F) : Un ado de 14 ans avait tiré le feu d’artifice incendiaire

Il a expliqué à la police avoir «agi par bêtise». Le responsable de l’incendie qui avait détruit deux appartements dans le quartier des Teppes le 7 janvier à Annecy a été identifié et interpellé quatre jours plus tard, rapporte «Le Dauphiné libéré». Il s’agit d’un adolescent de 14 ans, qui n’était pas connu de la justice. Le jour des faits, il avait tiré des feux d’artifice qui avaient atteint un balcon au 8e étage d’un immeuble. Deux logements avaient flambé. Leurs habitants, une retraitée et une famille, ont tout perdu et ne pourront pas réintégrer les lieux avant plusieurs mois. Ils sont pour l’heure contraints de vivre à l’hôtel, à leurs frais. Le fautif a été placé sous contrôle judiciaire.