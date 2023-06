Un ado de 14 ans disparaît dans le lac de Constance

Au large d’Altenrhein, le garçon est descendu du voilier pour se baigner. Peu après, lui et l’embarcation ont été séparés. Les personnes restées sur le voilier ont rapidement perdu le contact avec le garçon. De nombreux sauveteurs et des plongeurs se sont rendus sur les lieux. Un hélicoptère de la Rega et des drones ont aussi été mobilisés.