Italie : Un ado de 15 ans meurt après avoir mangé des sushis

Un jeune homme en pleine santé a succombé neuf jours après un repas entre amis dans un établissement asiatique de Naples. Une enquête est en cours.

Peu après avoir consommé des sushis le 23 novembre dernier, Luca a commencé à se sentir mal. Dans les heures qui ont suivi, son état de santé s’est aggravé, entre forte fièvre, vomissements et diarrhée. Après une semaine, la fièvre a fini par tomber et la situation semblait s’améliorer, mais le cœur du lycéen s’est arrêté de battre neuf jours après le tragique repas. La procureure de Naples a ouvert une enquête et ordonné une autopsie. Deux personnes risquent une mise en examen pour homicide involontaire: le propriétaire du restaurant et le médecin généraliste, qui a renvoyé Luca à la maison.