Russie : Un ado de 16 ans dévoré par un ours

Un jeune homme qui travaillait comme guide dans le parc national d’Ergaki a été mortellement attaqué par un plantigrade, qui s’en est ensuite pris à deux touristes.

Deux touristes qui séjournaient avec un groupe dans le parc national d’Ergaki (Sibérie) étaient inquiets de ne plus voir revenir l’un de leurs guides, un adolescent de 16 ans, parti neuf heures plus tôt. Lancés à sa recherche, les deux hommes se sont retrouvés nez à nez avec un ours, lundi. Le plantigrade a projeté l’un d’entre eux au sol et s’est précipité sur le second. Celui-ci a poignardé l’animal avec un taille-plume, et l’ours a fait le mort.