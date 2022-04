France : Un ado de 16 ans se prend plusieurs coups de couteau dans son lycée

Le jeune homme a été grièvement blessé vendredi matin après avoir été poignardé par un inconnu à l’intérieur d’un lycée professionnel de Chelles, en région parisienne.

Un lycéen de 16 ans a été poignardé et grièvement blessé à l’intérieur d’un lycée professionnel à Chelles (Seine-et-Marne) vendredi matin, a indiqué la procureure de Meaux. Le jeune homme, scolarisé dans l’établissement, a reçu «des coups portés à l’aide d’une arme blanche» et présentait «plusieurs plaies au niveau du dos et du flanc», selon un communiqué de Laureline Peyrefitte, la procureure de la République.