Le 22 février, un jeune homme de 17 ans nageait près de la ville de Bamaga, à la pointe nord de l’Australie, lorsqu’il a été piqué par une méduse-boîte. Il a d’abord été soigné sur place puis emmené par avion à l’hôpital de Townsville, à plus de 1000 kilomètres de là. Une semaine plus tard, le 1er mars, son assistance vitale a été débranchée, selon la BBC . C’est le premier décès causé par cette espèce depuis 15 ans en Australie.

La méduse-boîte, ou cubozoaire, nommée ainsi en raison de son ombrelle en forme de cube, est parmi les espèces marines les plus venimeuses au monde. Elle est également surnommée «guêpe de mer» ou de «main de la mort». La piqûre causée par ses tentacules barbelés couverts de poche de venin est extrêmement douloureuse et peut entraîner une paralysie, voire un arrêt cardiaque.

En Australie, ce décès serait le 65e depuis le premier cas constaté en 1883, mais donc le premier depuis 2006. La plupart des victimes les plus récentes étaient des enfants, avec une masse corporelle plus faible. Le plus souvent, les piqûres causées par cette espèce ne sont pas mortelles.