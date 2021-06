Fribourg : Un ado fait un malaise après avoir fumé du cannabis de synthèse

Un jeune fribourgeois s’est retrouvé à l’hôpital après avoir consommé du cannabis inoffensif (CBD) aspergé d’un produit chimique illégal.

Un adolescent de 14 ans a fini aux urgences après avoir fumé ce qu’il pensait être du cannabis légal (CBD). En réalité, il s’agissait d’une substance de synthèse interdite et potentiellement mortelle, relate « La Liberté ». Deux autres de ses amis en ont fait les frais. Le jeune fribourgeois hospitalisé souffrait de maux de ventre, d’un blocage au niveau de la gorge et d’une grande fatigue. Le cannabis avait été acheté sur le réseau social Snapchat.

Les achats de cannabis sur les réseaux sociaux peuvent, en effet, parfois mal finir. Il s’agit d’un phénomène peu connu mais qui inquiète de plus en plus la police. Il est notamment possible de tomber, contre sa volonté, sur du cannabis de synthèse, à savoir du CBD aspergé d’une molécule qui imite les effets du THC. Selon Frank Zobel, directeur adjoint d’Addiction Suisse, «le marché de la drogue se numérise», ce qui complique considérablement le travail de la police et met en danger les ados qui ne savent souvent pas ce qu’ils achètent.