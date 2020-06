Zurich

Un ado frappe un jeune à la tête, puis mord deux agents

Dimanche matin, plusieurs personnes ont été blessées lors d’une altercation près de la gare de Zurich.

Un jeune homme a été grièvement blessé dimanche matin lors d’une altercation à la gare de Zurich. Lors de son arrestation, l’auteur présumé a également blessé un employé de Securitrans et un policier. L’altercation entre les deux jeunes, âgés de 14 et 18 ans, a eu lieu un peu après 06h15, indique la police cantonale de Zurich. Le plus jeune a frappé son adversaire à la tête. Le Suisse de 18 ans a dû être transporté à l’hôpital par ambulance.