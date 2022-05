Morat (FR) : Un ado met la police sur les dents après une alerte à la bombe à la Migros

Un garçon de 12 ans s’est livré à une mauvaise plaisanterie, samedi après-midi à Morat.

Branle-bas de combat en fin d’après-midi, samedi, à Morat. A la suite d’un appel anonyme passé à la police pour une alerte à la bombe, la Migros de la Bernstrasse a dû être évacuée. De gros moyens policiers ont été engagés et la zone a été bouclée et sécurisée. L’intervention a duré jusqu’à 20h30. Un ado de 12 ans était à l’origine de la mauvaise plaisanterie. Il a été identifié et dénoncé à l’autorité compétente.