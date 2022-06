Etats-Unis: Un ado noir innocenté d’un meurtre 91 ans après

États-Unis : Un ado noir innocenté d’un meurtre 91 ans après

Un jeune noir de 16 ans avait été exécuté en 1931, après avoir été condamné pour le meurtre de la directrice de l’établissement dans lequel il résidait. La justice américaine vient de l’innocenter.

Il avait été condamné à mort et exécuté à 16 ans pour meurtre: 91 ans plus tard, un tribunal de Pennsylvanie, dans l’est des Etats-Unis, a reconnu cette semaine l’innocence d’Alexander McClay Williams, rendant justice à cet Afro-Américain et à sa seule sœur survivante, âgée de 92 ans.