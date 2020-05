Proche-Orient

Un ado palestinien tué par l’armée israélienne

Des soldats israéliens ont abattu un jeune de 15 ans dans des heurts en Cisjordanie occupée, au lendemain de la mort de l’un des leurs.

«Violente émeute»

«Pendant une opération pour appréhender des suspects impliqués dans des activités terroristes dans le camp de réfugiés d’Al-Fawar, une violente émeute a éclaté», a déclaré l’armée, rapportant des jets de pierres, de cocktails Molotov et d’engins explosifs, et des «coups de feu entendus sur place».

«L’armée a riposté en utilisant des moyens de dispersion anti-émeute et en tirant à balles réelles», a-t-elle ajouté, se disant «au courant d’informations selon lesquelles un Palestinien a été tué et un certain nombre blessés».