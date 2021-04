États-Unis : Un ado sauve la vie d’un internaute à 1300 km de chez lui

Un garçon de 13 ans a assisté, en direct sur TikTok, à l’accident d’un adolescent de 12 ans. Attentif, il a eu le bon réflexe pour lui venir en aide.

Trent Jarrett est un adolescent de 12 ans coulant des jours heureux en Virginie-Occidentale. Passionné de chasse, de pêche et de sports motorisés, le jeune Américain partage régulièrement des bouts de son quotidien sur TikTok. À 1300 km de là, dans le New Hampshire, Caden Cotnoir, 13 ans, partage les mêmes centres d’intérêt que Trent. C’est donc tout naturellement qu’il s’est connecté sur le live lancé par l’adolescent, qui se filmait en train de conduire un quad.

Tout se passait bien jusqu’à ce que la situation dégénère: «Tout à coup, son écran est devenu un peu blanc, on pouvait voir un peu de lumière l’entendre crier à l’aide», raconte Caden. En fait, le quad s’était renversé et Trent s’était retrouvé coincé dessous. «C’était assez triste à entendre, il avait peur de ne pas s’en sortir», se souvient Caden. Terrifié, Trent a eu le réflexe de crier le numéro de téléphone de ses grands-parents, le seul qu’il connaît par cœur.

Attentif, Caden est entré en action et a contacté la famille du malheureux. Arrivés sur les lieux, les parents de l’adolescent ont pu libérer leur fils, qui était coincé depuis une vingtaine de minutes. «J’avais du mal à respirer», témoigne le jeune tiktokeur. Finalement, Trent s’en est sorti avec des coupures et des hématomes. Lundi, les deux protagonistes ont pu faire connaissance via Zoom, une rencontre organisée par une journaliste de Local 21. «J’aimerais juste le remercier pour tout ce qu’il a fait», a déclaré le jeune casse-cou, reconnaissant.