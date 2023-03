Italie: Un ado tombe du 7e étage en voulant récupérer son téléphone

Pendant la fête, Roberto s’est éclipsé aux toilettes. Selon les enquêteurs, le lycéen était en train de manipuler son téléphone près de la fenêtre quand l’appareil lui est tombé des mains et a atterri sur le balcon de l’étage inférieur. Au lieu de sortir de l’appartement, d’aller sonner chez le voisin et de récupérer son smartphone, Roberto a opté pour une option bien plus dangereuse. Il est en effet descendu par la fenêtre, a ramassé son appareil et a tenté de remonter chez sa grand-mère, vraisemblablement en escaladant la cheneau.