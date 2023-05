Serbie: Un ado tue huit élèves et un gardien dans une école

Huit élèves et le gardien d’une école primaire de Belgrade ont été tués par balle par un élève de cet établissement qui a été arrêté, provoquant un grand choc en Serbie, où les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares. «Dans la fusillade qui a eu lieu ce matin à l’école primaire Vladislav Ribnikar, à Vracar (ndlr: dans le centre de Belgrade), huit enfants et un gardien ont été tués, alors que six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés», a indiqué mercredi, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. L’élève soupçonné d’avoir commis ce crime, un garçon âgé de quatorze ans, a été retrouvé dans la cour de l’école et a été arrêté, selon la même source.

Plus tôt dans la journée, le ministère avait indiqué que l’adolescent arrêté était «soupçonné d’avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d’élèves et d’un gardien de l’école avec un pistolet appartenant à son père». «Toutes les forces de police sont toujours sur le terrain et travaillent intensément pour faire la lumière sur tous les faits et circonstances qui ont conduit à cette tragédie», selon le ministère.

Les secours et la police ont été dépêchés sur place. AFP

Le gardien s’est interposé

En fin de matinée, le président de la municipalité de Vracar, Milan Nedeljkovic, avait déclaré à la presse que le gardien de l’établissement était mort et que plusieurs élèves et une professeur d’histoire étaient blessés. «Il a voulu empêcher cette tragédie et il est mort (…) La tragédie aurait probablement été pire si cet homme ne s’était pas mis devant le garçon qui tirait», a ajouté M. Nedeljkovic, devant l’école, selon des images diffusées par la télévision nationale (RTS). Il a ajouté que la professeure était dans un «état grave».

Peu après la fusillade, survenue vers 08h40 (06h40 GMT), la police a bouclé le périmètre autour de l’école où ont afflué de nombreuses ambulances pour prendre des blessés, sous les yeux de parents inquiets qui attendaient leurs enfants à proximité, a rapporté un journaliste de l’AFP.

Astrid Merlini, dont la fille se trouvait à l’école, a déclaré que les enseignants avaient agi vite pour cacher les enfants durant la fusillade. «Lorsque (ma fille) a vu l’agent de sécurité tomber, elle a précipitamment regagné sa classe. Elle a eu peur. Elle a dit à son enseignante qu’il y avait une fusillade à l’étage», a raconté Mme Merlini à l’AFP. «L’enseignante a immédiatement mis les enfants à l’abri, en les enfermant dans la classe», a-t-elle ajouté.

L’ado de 14 ans a été pris en charge par les forces de l’ordre. AFP