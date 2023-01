France : Un adolescent mortellement poignardé devant un lycée près de Paris

Un adolescent a perdu la vie et un autre a été blessé dans la bagarre qui a eu lieu, lundi matin, devant un lycée.

Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé, lundi, devant le lycée Guillaume-Apollinaire, à Thiais, dans le département du Val-de-Marne, au sud de Paris. Le coup de couteau a été porté au niveau du cœur. Un autre mineur a été blessé, a indiqué le Parquet de Créteil, et transporté à l’hôpital, mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Les faits se sont déroulés entre 8h et 9h, selon les premiers éléments de l’enquête, confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne, a précisé le Parquet. Contactés par l’AFP, la préfecture du Val-de-Marne et le rectorat de Créteil n’étaient pas joignables dans l’immédiat.

Selon une autre source policière, les rivalités entre Choisy et Thiais «sont historiques et d’actualité». Il y aurait eu «une rencontre» entre des groupes des deux villes le 20 décembre, puis, plus récemment, dans la nuit de vendredi à samedi. Quinze personnes, mais pas le suspect de l’agression de lundi, ont été interpellées au cours du week-end par la Sûreté territoriale du Val-de-Marne, dont onze mineurs. Ces jeunes ont été arrêtés lors d’un attroupement armé, qui n’a pas fait de blessés.