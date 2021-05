Cisjordanie : Un adolescent palestinien tué par l’armée israélienne

Un adolescent palestinien a été tué mercredi dans le nord de la Cisjordanie occupée par des tirs à balles réelles de l’armée israélienne, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

Saïd Youssef Muhammad Oudeh, 16 ans, «a succombé à des blessures graves causées par des balles réelles» tirées par l’armée israélienne dans la localité d’Odla, près de Naplouse, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Le Croissant-Rouge palestinien a confirmé avoir récupéré la dépouille du jeune homme et indiqué qu’un autre jeune homme, blessé par des tirs, avait été hospitalisé.

Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué que des cocktails Molotov avaient été lancés en direction de soldats «durant une opération de routine» au sud de Naplouse. «Les soldats ont agi pour stopper les suspects en ouvrant le feu en leur direction», a indiqué l’armée à l’AFP, précisant qu’aucun militaire n’avait été blessé et que l’incident serait examiné.

L’armée israélienne mène actuellement une vaste chasse à l’homme dans le nord de la Cisjordanie à la recherche du Palestinien ayant tiré sur des Israéliens dimanche. Celui-ci a pris la fuite après avoir ouvert le feu au niveau d’une station de bus au carrefour de Tapuah, au sud de Naplouse. L’armée a indiqué avoir retrouvé le véhicule et arrêté «un certain nombre de suspects», sans plus de détails.