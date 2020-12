Conflit israélo-palestinien : Un adolescent palestinien tué par l’armée israélienne

Touché au cours d’une manifestation, un adolescent est mort à l’hôpital de Ramallah vendredi. L’armée israélienne nie avoir tiré à balles réelles.

Sur Twitter, l’émissaire de l’ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a appelé vendredi Israël à mener une enquête rapide et indépendante sur cet événement «choquant et inacceptable», qualifié d’«atroce» par l’Autorité palestinienne. Et le ministère palestinien des Affaires étrangères a annoncé vendredi qu’il allait poursuivre Israël devant la Cour pénale internationale (CPI) pour la mort de l’adolescent, a fait savoir l’agence officielle de presse palestinienne Wafa.

Quatre autres blessés

Selon le maire de Mughayir, Amine Abou Aliya, cité par Wafa, l’armée a «violemment dispersé» des Palestiniens qui manifestaient contre la création d’une colonie israélienne dans le secteur. Quatre autres Palestiniens ont été blessés par des tirs de soldats israéliens, a indiqué Wafa. Interrogée par l’AFP, l’armée a indiqué «être au courant d’informations selon lesquelles un certain nombre d’émeutiers ont été blessés et qu’il y a eu un mort palestinien», mais a nié avoir tiré à balles réelles.

Selon elle, «des dizaines d’émeutiers ont jeté des pierres en direction de l’armée et de la police aux frontières et ont tenté de faire rouler des pierres et des pneus en flamme» sur une route, «mettant en danger la vie de civils» qui s’y trouvaient. «Les forces de sécurité ont empêché les émeutiers de bloquer la route et ont riposté avec des moyens de dispersion anti-émeute», a dit l’armée à l’AFP.