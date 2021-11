Cisjordanie : Un adolescent palestinien tué par l’armée israélienne

Un adolescent palestinien de 13 ans a été tué par l’armée israélienne lors de heurts en marge de manifestations contre la colonisation en Cisjordanie occupée.

«Terrorisme d’État»

Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a dénoncé un «terrorisme d’État organisé», selon l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, qui a également rapporté que cinq Palestiniens ont été blessés lors de rassemblements dans les villages de Beita et Beit Dajan. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué qu’elle «examinait (les circonstances) de l’incident.»

Elle a fait état d’une «émeute» sur une route adjacente à la colonie d’Elon Moreh au nord-est de Naplouse et dit avoir riposté par des «moyens anti-émeutes et des tirs à balles réelles» à des «jets de pierres qui visaient les soldats». L’armée israélienne a indiqué à l’AFP que les soldats ont fait usage de «moyens de dispersion anti-émeutes» à deux endroits contre «environ 140 émeutiers (…) qui jetaient des pierres sur les soldats».

Beita est le théâtre depuis plusieurs mois de manifestations contre une colonie israélienne qui a été implantée à ses abords. Les rassemblements y dégénèrent fréquemment en affrontements avec l’armée israélienne et ont déjà fait plusieurs morts.

Critiques de Washington

Ces violences surviennent quelques jours après qu’Israël a approuvé la semaine dernière la construction de plus de 3000 nouveaux logements pour des colons en Cisjordanie occupée, malgré des critiques «fermes» de l’administration Biden à Washington à l’égard de la politique de colonisation israélienne.

Lundi, Israël a approuvé la construction de plus d’un millier de logements pour des Palestiniens dans la «Zone C», portion de la Cisjordanie sous son contrôle exclusif. «Il s’agit d’une tentative de légitimer la colonisation» israélienne et cela trahit un «désir de divertir la communauté internationale et l’opinion publique mondiale», avait estimé le ministère palestinien des Affaires étrangères.