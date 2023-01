France : Un adolescent se tue en manipulant un mortier d’artifice

Explosion mortelle

«Aujourd’hui, aux alentours de midi, un jeune homme âgé de 17 ans manipulait un mortier d’artifice dans le quartier du Sablon. L’engin, pour une cause indéterminée, a explosé et blessé mortellement le jeune utilisateur», a indiqué François Grosdidier dans un communiqué, en exprimant ses condoléances à la famille. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Metz et confiée à la sûreté départementale de la Moselle.